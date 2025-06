De Zerbi svela | Psg Inter? Ecco qual è stato il vero problema! Non sapevano che…

Roberto De Zerbi sorprende tutti svelando i retroscena della finale di Champions League tra PSG e Inter. Durante il podcast Supernova di Alessandro Cattelan, il tecnico dell'OM ha condiviso una teoria interessante, spiegando cosa potrebbe aver realmente causato la sconfitta nerazzurra. Un’analisi che mette in discussione le versioni ufficiali e apre nuove prospettive sulla partita più discussa della stagione. Ma qual è il vero problema dietro quella sconfitta inattesa? Scopriamolo insieme.

De Zerbi va controcorrente e svela un interessante teoria, ecco cos’è successo davvero il Psg Inter, come mai i nerazzurri hanno perso così . Intervenuto da Alessandro Cattelan nel suo podcast Supernova, il tecnico dell’ OM Roberto De Zerbi ha parlato della sconfitta dell’ Inter in finale di Champions League contro il Psg. Ecco un breve passaggio: DE ZERBI – «Cos’è successo in finale? Questo è da analizzare: risultato strano sì perchĂ© l’Inter è una grande squadra e Inzaghi è un grande allenatore e non ci stanno 5 gol di scarto. Ma il problema sta nel fatto che l’Italia non conosceva il Psg, l’Italia ha sottovalutato ed è stata presuntuosa con il Psg: l’Italia calcistica, non l’Inter, attenzione. 🔗 Leggi su Internews24.com