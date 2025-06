De Zerbi show da Cattelan | Coinvolto in diatriba tra Adani e certi giornalisti

intervista che ha acceso il dibattito tra tifosi, commentatori e addetti ai lavori, mettendo in luce la personalità autentica e il carattere forte del tecnico. De Zerbi si presenta come un protagonista senza mezzi termini, pronto a sfidare le convenzioni e a condividere la sua verità. La sua voce, sincera e appassionata, promette di scuotere ancora di più il mondo del calcio e non solo. Una lunga e appassionata chiacchierata che lascia il segno.

Roberto De Zerbi grande protagonista da Alessandro Cattelan. Il tecnico dell'Olympique Marsiglia si è raccontato in queste ore, senza filtri e senza peli sulla lingua, dopo due anni di silenzio con la stampa italiana. Lo ha fatto ai microfoni di Alessandro Cattelan, scegliendo proprio " Supernova " per tornare a dire la sua. Un De Zerbi deciso, determinato e bello carico, senza alcuna paura di prendere la propria posizione. Una lunga e appassionante intervista tutta da gustare. Tanti i temi affrontati: dalla situazione della Nazionale Azzurra all'esperienza al Brighton, passando per il suo amore verso la musica di Vasco Rossi.

Roberto De Zerbi vuota il sacco da Alessandro Cattelan sulla Nazionale Segnala msn.com: "E' un periodo in cui facciamo fatica a sfornare giocatori di un certo livello.