De Zerbi | In Italia mi fanno passare per filosofo A 10 minuti dalla fine se potessi metterei due portieri

Roberto De Zerbi, il talento innovativo del calcio italiano, si apre in un’intervista rivelatrice su ‘Supernova’, svelando aneddoti, sfide e riflessioni profonde. Dalla morte di Maradona alle tensioni con stampa e tifosi, il tecnico del Marsiglia porta alla luce aspetti spesso nascosti del mondo del calcio. Le sue parole sono un viaggio tra passione, ambizioni e verità, invitandoci a riflettere su come si costruisce il vero spirito sportivo. Vi proponiamo di seguito le sue considerazioni.

Roberto De Zerbi ha rilasciato una lunga intervista al podcast ‘Supernova’ condotto da Alessandro Cattelan. L’ex calciatore, oggi tecnico del Marsiglia, ha trattati numerosi temi interessanti. Tra questi abbiamo un aneddoto risalente alla morte di Maradona, il suo rapporto con stampa e tifosi e diversi argomenti riguardanti il calcio italiano. Vi proponiamo di seguito le sue considerazioni. Le parole di Roberto De Zerbi. Parla anche di cose extracampo con i suoi ragazzi? «A Sassuolo quando morì Maradona facemmo una riunione su di lui, per raccontare chi era stato e non solo come giocatore. Ma anche e soprattutto come persona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Zerbi: «In Italia mi fanno passare per filosofo. A 10 minuti dalla fine se potessi, metterei due portieri»

In questa notizia si parla di: zerbi - italia - fanno - passare

Ora De Zerbi può tornare in Italia: leggete cosa dice il presidente del Marsiglia - Ora De Zerbi potrebbe tornare in Italia, suscitando molte attese tra i tifosi. Il presidente del Marsiglia ha aperto a questa possibilità, alimentando voci di un possibile ritorno dell'allenatore.

#DEZERBI NON HA PROBLEMI PER LA FINALE DI CHAMPIONS In conferenza stampa, l'allenatore italiano del Marsiglia ha risposto così alla domanda su chi tiferà nell'ultimo atto di questa edizione di Champions League fra #PSG e #Inter Vai su Facebook

De Zerbi: «Ero al concerto di Vasco, mi emoziona, ma l'Italia è stata presuntuosa con il Psg. La nazionale ha un livello basso, non c'entra il ct. Io vittima diatriba tra Adani e la stampa»; De Zerbi: «Un giornalista importante mi ha attaccato per colpire Adani. Da due anni non parlo con la stampa it; Olympique Marsiglia, De Zerbi: In Italia si fatica a scovare talenti. La responsabilità è di chi governa il sistema.

Dopo due anni di silenzio De Zerbi non usa mezzi termini: «In Italia c'è un livello basso» Secondo bluewin.ch: Dopo due anni di silenzio con la stampa italiana, Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, parla a Alessandro Cattelan anche degli Azzurri e del calcio del suo Paese, con la solita schiettezza.