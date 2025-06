De Vino On Tour di Despar Nord | il Friuli Venezia Giulia in un calice negli Interspar

Preparati a scoprire il cuore del Friuli Venezia Giulia attraverso un calice di eccellenza: “De Vino On Tour” di Despar Nord porta il sapore autentico di questa regione negli Interspar. Sabato 14 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, vieni a degustare gratuitamente vini selezionati, guidato da esperti del settore. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di buon vino e tradizione, che ti lascerà senza parole e con il desiderio di assaporare ancora di più questa meravigliosa terra.

Il sapore autentico del Friuli Venezia Giulia arriva negli Interspar con un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino. Sabato 14 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, "De Vino On Tour" farà tappa in provincia di Udine e Pordenone, offrendo degustazioni gratuite e guidate da esperti.

