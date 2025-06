De Roon | Lo spogliatoio è un luogo unico Dopo la carriera ti manca lo spogliatoio non il calcio

Dopo anni di sudore e passione in campo, lo spogliatoio diventa un rifugio di ricordi e confidenze. Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, svela il suo lato più intimo tra aneddoti divertenti e momenti drammatici, rivelando che, spesso, in quei muri si fa “niente e tutto”. Un luogo che, per lui, rappresenta più del calcio: un vero e proprio scrigno di emozioni. Ma cosa si cela davvero dietro quelle porte chiuse?

Il calciatore dell’Atalanta Marten de Roon si racconta a Cronache di spogliatoio. Dagli aneddoti nello spogliatoio ai momenti più drammatici della sua carriera. Cosa si fa in spogliatoio in una squadra? «Si fa niente e tutto. Sei lì due ore, tre ore, dopo pranzo ti riposi un po’, parli, ma di calcio, di niente. Ogni tanto faccio fatica, perché mia moglie chiede: ‘Ma che cosa avete fatto?’. ‘Non so, niente.’». De Roon continua a parlare del clima nello spogliatoio: «Credo che uno spogliatoio è difficile da ricreare, non puoi proprio raccontare bene cosa si fa. Secondo me, uno che ha smesso può raccontare meglio cosa vuol dire lo spogliatoio, perché manca tantissimo a tutti, che dicono: ‘Mi manca lo spogliatoio’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Roon: «Lo spogliatoio è un luogo unico. Dopo la carriera, ti manca lo spogliatoio non il calcio»

In questa notizia si parla di: spogliatoio - roon - carriera - calcio

Il bel gesto della Roma verso il Porto: una corona di fiori per il presidente Pinto nello spogliatoio Il club giallorosso ha voluto omaggiare la memoria del dirigente lusitano deponendo un bouquet biancoazzurro anche in tribuna autorità https://www.corrieredello Vai su Facebook

De Roon: «Lo spogliatoio è un luogo unico. Dopo la carriera, ti manca lo spogliatoio non il calcio; De Roon ricorda il momento difficile di Ilicic: Uscì dal campo, lo seguii. Mi abbracciò in lacrime; Siamo stati a cena a casa di Marten de Roon (VIDEO).

De Roon: «Lo spogliatoio è un luogo unico. Dopo la carriera, ti manca lo spogliatoio non il calcio» Segnala ilnapolista.it: De Roon si racconta a Cronache di Spogliatoio sulla vita meno visibile dei calciatori, quella vissuta nello stanzone» ...