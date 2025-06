De Felice abbandona il Gladiator | rimarrà solo come sponsor

Con un cuore colmo di emozioni, Giacomo De Felice annuncia il suo addio ufficiale al Gladiator, lasciando il ruolo societario e concentrandosi nel supporto come sponsor. In una lettera rivolta ai tifosi, esprime gratitudine e speranza per il futuro del club. La sua decisione segna un nuovo capitolo: un arrivederci, non un addio, alla squadra che tanto ha amato e continuerà a sostenere con passione e dedizione.

Con una lettera ai tifosi, Giacomo De Felice annuncia il proprio disimpegno dal Gladiator. Non farà più parte della compagine societaria. "Cari tifosi, con profonda emozione e un pizzico di malinconia, desidero comunicare la mia decisione di dimettermi da ogni ruolo societario", afferma De Felice. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - De Felice abbandona il Gladiator: rimarrà solo come sponsor

