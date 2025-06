De Bruyne va al Napoli che è già pazza di lui il City prende il 18enne Nypan Guardian

Il mondo del calcio si infiamma ancora una volta: Kevin De Bruyne, a 34 anni e a parametro zero, sbarca a Napoli, che già impazzisce per lui. I tifosi non hanno nascosto l’entusiasmo, accogliendolo con cori e passione. Con questa mossa, il club partenopeo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. Ma quali altre sorprese ci riserva questa stagione? Restate sintonizzati, perché l’avventura è appena cominciata.

Il Guardian mette bene in evidenza la notizia dell’arrivo a Napoli di Kevin De Bruyne. Il giornale inglese ricorda che arriva a parametro zero, che ha 34 anni. Si sofferma sulla calda accoglienza dei tifosi del Napoli già a Villa Stuart (“i fans gridavano Kevin Kevin”). “Il Napoli ha annunciato l’accordo sui social con un’immagine che ritraeva il calciatore su un trono con tanto di scudo del Napoli in una mano e la spada dell’altra. “King Kev è qui” la scritta. De Bruyne ha totalizzato più di 400 presenze con il City dopo essersi arrivato dal Wolfsburg nel 2015. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne va al Napoli (che è già pazza di lui), il City prende il 18enne Nypan (Guardian)

