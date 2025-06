De Bruyne sprizza calcio in ogni posizione è un’eccellenza che cambierà il Napoli e anche McTominay

Il calcio italiano si infiamma con l’arrivo di De Bruyne, un autentico genio in campo capace di sprizzare classe in ogni posizione. Questo colpo straordinario, insieme all’ingresso di McTominay, trasforma il Napoli in una squadra più completa e competitiva: una rivoluzione tecnica che cambierà le sorti del club e del campionato. Nel cuore di questa strategia, l’obiettivo è colmare un vuoto fondamentale, preparando il team a nuove sfide e grandi successi.

Coprire un buco in organico (nel modo più sensazionale possibile). Ci sarà tempo per metabolizzare il gigantesco impatto mediatico e commerciale dell’arrivo di Kevin De Bruyne. Per il Napoli, però, il fuoriclasse belga rappresenta innanzitutto un grande investimento dal punto di vista tecnico. Perché, di fatto, De Laurentiis e Manna – oppure Manna e De Laurentiis, come preferite – hanno riempito uno dei buchi che c’erano nell’organico di Conte. E l’hanno fatto nel modo più sensazionale possibile. Per dirla in poche parole: al Napoli mancava un centrocampista creativo, un internomezzala che in qualche modo potesse essere una fonte di gioco – di assist, soprattutto – in fase offensiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it