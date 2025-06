De Bruyne nel 2022 | Non mi piace ricevere tante attenzioni i tifosi spesso mi seguono e mi filmano per strada

Kevin De Bruyne, uno dei volti più iconici del calcio internazionale, ha sempre mostrato una grande umiltà nonostante la sua fama. Nel 2022, ha condiviso con il Guardian le sfide di vivere sotto i riflettori e come questa attenzione influisca sulla sua quotidianità, specialmente in Inghilterra. Ora, con l’accordo biennale con il Napoli, il suo percorso continuerà a stupire. Ma De Bruyne: «Non mi piace ricevere tante attenzioni...».

In un’intervista rilasciata al Guardian nel novembre 2022, Kevin De Bruyne spiegò come riuscì ad adattarsi all’Inghilterra e com’era cambiata la sua vita da quando era diventato un calciatore di grande popolarità. Quest’anno firmerà un biennale con il Napoli. De Bruyne: «Non mi piace ricevere tante attenzioni, i tifosi spesso mi seguono e mi filmano per strada». Il belga ha raccontato, innanzitutto, che chi proviene dal suo Paese si adatta facilmente all’estero con la lingua: «I calciatori inglesi di solito parlano solo inglese. Io vengo da un Paese in cui a 13 anni a scuola studi l’olandese, il francese e l’inglese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne nel 2022: «Non mi piace ricevere tante attenzioni, i tifosi spesso mi seguono e mi filmano per strada»

