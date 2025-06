De Bruyne è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli Video

Kevin De Bruyne, il talentuoso centrocampista belga ex Manchester City, è arrivato a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche con il Napoli. L’attesa dei tifosi italiani si è fatta più intensa, mentre si definiscono gli ultimi dettagli del suo trasferimento. Con il suo arrivo, il Napoli si prepara a rafforzare il proprio centrocampo e a scrivere un nuovo capitolo di successi. La sua avventura partenopea sta per iniziare!

Kevin De Bruyne è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche con il Napoli. C'era grande attesa per il suo approdo in Italia nei giorni scorsi; il centrocampista belga ex Manchester City ha voluto aspettare la sosta delle nazionali prima di affrontare i test medici con la sua nuova squadra. Inoltre, c'era ancora qualche dettaglio da definire sul contratto. Ma ormai ci siamo: De Bruyne sarà un nuovo calciatore del Napoli per i prossimi due anni (con opzione di rinnovo fino al 2028). Centinaia di tifosi ad accoglierlo e a urlare il suo nome non appena è sceso dal van, all'ingresso della clinica.

