De Bruyne day De Laurentiis lascia gli uffici della Filmauro – VIDEO

Il mondo del calcio e del cinema si intrecciano in un emozionante capitolo. Questa mattina, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato gli uffici della Filmauro per incontrare Kevin De Bruyne, atterrato a Roma per le visite mediche. L’attesa cresce: i tifosi sono in fermento, pronti a scoprire il futuro del loro campione. Tutto è pronto per l’annuncio ufficiale che potrebbe rivoluzionare la squadra partenopea.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato il suo ufficio nella sede della Filmauro per raggiungere Kevin De Bruyne Questa mattina, intorno alle ore 9.06, Kevin De Bruyne è finalmente atterrato a Roma. Il centrocampista sta sostenendo le visite mediche di rito a Villa Stuart, il luogo in cui si svolgono i check-up dei nuovi acquisti del Napoli. È tutto pronto, dunque, per la tanto attesa ufficialità . Sono in tantissimi i tifosi partenopei che oggi hanno atteso l'arrivo di Kevin all'aeroporto di Fiumicino, dove il centrocampista è arrivato con un volo privato da Bruxelles. In questi istanti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato i propri uffici della Filmauro per raggiungere il calciatore ormai ex Manchester City, assieme al quale firmerà il contratto che legherà il belga ed i partenopei per almeno i prossimi due anni.

