De Bruyne ci siamo | visite a Roma e poi la firma con il Napoli

De Bruyne sta per fare il grande salto! Dopo aver effettuato le visite mediche a Roma, si prepara a siglare ufficialmente il suo contratto con il Napoli, portando talento e esperienza in azzurro. Un acquisto che promette di scuotere la Serie A e entusiasmare i tifosi partenopei. La prossima avventura del campione belga è ormai imminente: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa emozionante operazione di mercato.

Kevin De Bruyne è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne, ci siamo: visite a Roma e poi la firma con il Napoli

In questa notizia si parla di: bruyne - siamo - visite - roma

De Bruyne al Napoli, ci siamo!| Domani visite e firma - Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia: Kevin De Bruyne, uno dei migliori centrocampisti al mondo, è a un passo dalla firma.

C’è l’HERE WE GO di Fabrizio Romano ULTIMA ORA: Kevin De Bruyne al Napoli, ci siamo! Il via libera definitivo della stella belga per unirsi ai campioni d'Italia. Accordo biennale più opzione, visite mediche e formalità da seguire affinché KDB diventi Vai su Facebook

Giovedì 12 giugno sarà il "De Bruyne-day" Il campione belga arriverà a Roma in mattinata, dove poi svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart, prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli Salvo cambi di programma, al 90%, De Bruyne atter Vai su X

Napoli, domani le visite mediche di De Bruyne; De Bruyne al Napoli, ci siamo: prima le visite mediche a Roma, poi la firma e l'ufficialità ; SKY ANNUNCIA – DE BRUYNE, CI SIAMO: GIOVEDÌ LE VISITE MEDICHE CON IL NAPOLI.

De Bruyne è atterrato a Roma, oggi le visite mediche a Villa Stuart: la giornata del nuovo calciatore del Napoli Come scrive ilmessaggero.it: Finora il colpo più importante lo ha realizzato il Napoli con l'arrivo a titolo gratuito ...