De Bruyne arriva il primo messaggio ai tifosi del Napoli – VIDEO

Kevin De Bruyne fa il suo debutto nel cuore dei tifosi del Napoli con un video emozionante sui social! Il centrocampista belga, appena approdato in azzurro, ha condiviso un messaggio di benvenuto che ha già fatto impazzire gli appassionati partenopei. È l'inizio di una nuova avventura, ricca di speranze e successi. Restate sintonizzati: questa storia è destinata a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio napoletano!

Il centrocampista belga ha pubblicato il suo primo video di saluti ai tifosi azzurri sul profilo Instagram della squadra: le parole Una giornata memorabile quella che i tifosi del Napoli stanno vivendo oggi. Kevin De Bruyne ha ufficialmente firmato il suo contratto con la squadra partenopea e ha dato inizio alla sua avventura. Da questa mattina vi stiamo raccontando ogni aggiornamento sul fuoriclasse che indosserà la maglia azzurra nella prossima stagione. L’ultimo tra questi, arriva direttamente dalla pagina Instagram del club, con De Bruyne protagonista di un video saluto nei confronti dei suoi nuovi tifosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne, arriva il primo messaggio ai tifosi del Napoli – VIDEO

KDB-DAY: arriva la prima firma da calciatore del Napoli per De Bruyne Direttamente da casa De Laurentiis, dove il belga è giunto dopo le visite mediche a Villa Stuart, ecco spuntare il primo autografo di KDB nella sua avventura in azzurro Il piccolo Fed Vai su Facebook

Kevin De Bruyne è atterrato a Roma Fiumicino! Ecco il primo abbraccio con i tifosi presenti all'aeroporto. Ora direzione Villa Stuart per le visite mediche e poi la firma sul contratto #ForzaNapoliSempre #SscNapoli #DeBruyne Vai su X

De Bruyne al Napoli diretta: visite mediche e firma, è ufficiale. Tutti gli aggiornamenti di oggi; Napoli, il primo giorno di Kevin De Bruyne in Italia: le foto dall'arrivo alla firma; Social – Arriva il primo post di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli e scrive su Instagram: “Sono qui”.

De Bruyne al Napoli entra dritto nella storia: un regalo al calcio italiano Lo riporta msn.com: