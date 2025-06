De Bruyne al Napoli le news in diretta | il belga è a Villa Stuart per le visite mediche poi la firma

De Bruyne si prepara a scrivere una nuova avventura in Italia: il belga, arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, si appresta a firmare con il Napoli. Tutti gli aggiornamenti live sulla sua prima giornata in azzurro, tra emozioni e aspettative. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa entusiasmante svolta nel mondo del calcio italiano.

De Bruyne è arrivato in Italia per le visite mediche con il Napoli: tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata in azzurro del calciatore belga.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

