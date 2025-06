De Bruyne al Napoli hype alle stelle anche al Fantacalcio | il ruolo per Classic e Mantra

De Bruyne al Napoli sta scuotendo gli appassionati di calcio e fantacalcio: l’arrivo del genio belga infiamma il mercato e accende l’entusiasmo. Con il suo talento straordinario, si prospetta un ruolo chiave sia nel Classic che nel Mantra, elevando le aspettative e le strategie di tutte le leghe. Ma quale sarà la sua vera funzione in azzurro? Scopriamolo insieme, perché il suo impatto potrebbe rivoluzionare le vostre scelte!

Il centrocampista belga è approdato in Italia e vestirà la maglia azzurra. Cresce l’hype per le aste al Fantacalcio: quale sarà il suo ruolo al Classic e al Mantra (SerieANews.com) É il giorno di Kevin De Bruyne. Uno dei migliori centrocampisti nella storia della Premier League sta per firmare il suo contratto con il Napoli, che lo legherà all’Italia almeno per 2 anni. Il belga è atterrato a Fiumicino alle 9.05 e intorno alle 10.30 ha iniziato le visite mediche di rito. Dopo poco meno di 4 ore ha lasciato Villa Stuart, per incontrare Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Serieanews.com