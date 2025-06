De Bruyne accolto come una star è a casa De Laurentiis a Roma per firma con il Napoli

Kevin De Bruyne ha ricevuto un’accoglienza da vera superstar al suo arrivo a Roma, con tifosi entusiasti e giornalisti pronti a immortalare il momento. La giornata, segnata dall’emozione e dall’entusiasmo, ha fatto sentire il belga come una vera star del calcio internazionale. Tra selfie, applausi e sguardi di ammirazione, la città si è fermata per celebrare questo nuovo grande protagonista. E il suo arrivo segna l’inizio di un capitolo ancora più entusiasmante…

Accoglienza da grande star per Kevin De Bruyne a Villa Stuart. Ad attendere all’esterno della clinica di Roma il campione belga c'erano molti giornalisti e tantissimi tifosi arrivati anche da Napoli. Per i più giovani selfie con il papà del centrocampista belga. Alle 13,44 KDB ha evitato la ressa uscendo da una porta secondaria e salendo su un van che lo ha accompagnato in un ristorante della capitale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - De Bruyne accolto come una star, è a casa De Laurentiis a Roma per firma con il Napoli

In questa notizia si parla di: bruyne - star - roma - napoli

Napoli, De Bruyne in pugno: contratto da star e casa di lusso | CM.IT - Kevin De Bruyne è ormai vicino al sì definitivo con il Napoli, dopo una trattativa in discesa, con contratto da star e una casa di lusso.

Kevin De bruyne ayaa hada u duulay Roma- si uu caafimad ugu maro kooxda Napoli. Fabrizio romano: Vai su Facebook

De Bruyne accolto come una star, è a casa De Laurentiis a Roma per firma con il Napoli; Kevin De Bruyne a Roma per visite mediche: il Napoli pronto all'annuncio ufficiale; Napoli, De Bruyne a Roma per le visite mediche.

Napoli abbraccia Kevin De Bruyne Segnala msn.com: Tripudio nella città del Vesuvio per l'arrivo del campione belga.