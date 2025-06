De Bruyne a Napoli l?euforia tra le strade della città | Ora sogniamo la Champions

De Bruyne a Napoli accende l’entusiasmo, trasformando le strade in un mare di passione e sogni. La città, già vibrante di gioia per il quarto scudetto, ora alza la sua voce verso un traguardo ancora più grande: la Champions League. Il cuore di Napoli batte forte, pronto a scrivere una nuova pagina di gloria, perché questa squadra merita di conquistare anche l’Europa. Ora, il sogno è realtà: possiamo farcela!

