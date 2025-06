De Bruyne a Napoli il giorno di visite e firme

Un entusiasmo travolgente ha avvolto i tifosi del Napoli all’arrivo di Kevin De Bruyne a Roma. Accolto con entusiasmo al suo arrivo a Villa Stuart, il fuoriclasse belga sta per ufficializzare il suo nuovo ruolo nel club partenopeo. La città è in fermento mentre si avvicina il momento delle visite mediche, segnando un nuovo capitolo nella storia del Napoli e nel cuore dei suoi sostenitori. @KevinDeBruyne è sbarcato all’aeroporto di Roma Fiumicino, pronto per la…

Decine di tifosi del Napoli in tripudio hanno accolto Kevin De Bruyne al suo arrivo a Villa Stuart, a Roma, dove ha svolto le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore del club partenopeo. Il belga è sbarcato questa mattina nella Capitale, all’aeroporto di Fiumicino, poi si è diretto nella nota clinica di Monte Mario, dove si è sottoposto ai test medici di rito.? @KevinDeBruyne è sbarcato all’aeroporto di Roma Fiumicino, pronto per la sua nuova avventura al @sscnapoli: benvenuto in Italia!?? #calciomercato #napoli #KDB pic.twitter.comLP1FC6T0it — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) June 12, 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - De Bruyne a Napoli, il giorno di visite e firme

