Dazi Trump annuncia possibile aumento sulle auto

Il rischio di nuovi dazi sulle auto sta preoccupando il settore e gli investitori. Donald Trump ha annunciato che potrebbe imporre ulteriori aumenti sui dazi per proteggere i lavoratori americani e rafforzare la produzione locale. Questa mossa, giĂ in atto con tariffe del 25%, potrebbe avere ripercussioni globali, influenzando prezzi, catene di approvvigionamento e scelte dei consumatori. Ma quali saranno le conseguenze di questa strategia? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che potrebbe aumentare i dazi sulle importazioni di automobili “in un futuro non troppo lontano”. Lo riportano i media statunitensi. “Per difendere ulteriormente i nostri lavoratori dell’industria automobilistica, ho imposto tariffe 25 percento su tutte le automobili straniere, e gli investimenti nella manifattura americana e nell’industria automobilistica stanno crescendo rapidamente”, ha detto. “E potrei aumentare ulteriormente le tariffe in un futuro non troppo lontano”, ha aggiunto. Solo ieri, 11 giugno, una Corte d’appello federale degli  Stati Uniti  ha accolto la richiesta dell’amministrazione Trump  di mantenere in vigore per ora i dazi di ampia portata imposti dal presidente, ma ha accettato di accelerare l’esame del caso quest’estate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump annuncia possibile aumento sulle auto

