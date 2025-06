Dazi sulle automobili la minaccia di Trump | Potrei aumentarli in un futuro non troppo lontano

L'ombra dei dazi sulle automobili si fa sempre più minacciosa, con Donald Trump che non esclude un nuovo aumento in un futuro prossimo. Dopo aver già imposto una tariffa del 25%, il presidente USA ha affermato che potrebbe elevarla ulteriormente, incentivando le case automobilistiche a investire negli Stati Uniti. Le sue parole hanno fatto tremare i mercati: i titoli del settore sono subito scossi, alimentando incertezza e aspettative di cambiamenti profondi nel panorama automotive globale.

Donald Trump ha annunciato la possibilità di un ulteriore incremento dei dazi sulle automobili importate negli Stati Uniti, dopo aver già stabilito una tariffa del 25 per cento. Durante un intervento pubblico, il presidente Usa ha dichiarato: «Potrei aumentare quei dazi in un futuro non troppo lontano. Più si sale, più è probabile che costruiscano uno stabilimento qui». Le sue parole hanno avuto un effetto immediato sui mercati: i titoli del comparto automobilistico statunitense hanno subito una brusca flessione subito dopo l’annuncio. La nuova faida con il governatore della California Newsom sulle auto elettriche. 🔗 Leggi su Lettera43.it