Dazi l’allarme di Confcooperative | A rischio 68 mila posti e 18 miliardi di produzione

L’allarme di Confcooperative scuote l’Italia: 68 mila posti di lavoro a rischio e 18 miliardi di produzione in bilico. Maurizio Gardini, presidente dell’associazione, mette in guardia sul pericolo crescente di dazi e dipendenza strategica, aspetti che minacciano il cuore del nostro sistema cooperativo. È fondamentale intervenire tempestivamente per salvaguardare il tessuto economico e sociale del paese, perché il futuro delle imprese cooperative non può essere lasciato al caso.

A lanciare l'allarme è Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, commentando i dati contenuti nel Focus Censis-Confcooperative "L'Italia stretta tra dazi e dipendenza strategica".

I dazi statunitensi minacciano di compromettere migliaia di posti di lavoro in Italia e potrebbero causare una perdita di 18 miliardi di euro di produzione, mettendo a rischio l'intero tessuto economico.

