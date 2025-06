Dazi Accordo fra Usa e Cina

Dazi accordo fra USA e Cina: una svolta inattesa nell'arena globale. Dopo mesi di tensioni e speculazioni, Donald Trump annuncia con entusiasmo un’intesa che potrebbe ridisegnare il panorama commerciale internazionale. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra mercati e analisti, lasciando intravedere nuove opportunità ma anche sfide da affrontare. Ma cosa comporterà realmente questa alleanza? Scopriamolo insieme, perché questa pagina sta per essere riscritta.

di Marta Ottaviani ROMA Dazi: abbiamo scherzato. Con una delle giravolte con le quali, da mesi, sta sconvolgendo Stati Uniti, resto del mondo e mercati finanziari, ieri il tycoon ha annunciato trionfalmente di aver trovato un accordo sulle tariffe con il nemico numero uno, ossia la Cina. "L'accordo con la Cina è stato concluso – ha scritto Trump sul suo social Truth -, soggetto all'approvazione definitiva del presidente Xi e mia. La Cina fornirà in anticipo tutti i magneti e le terre rare necessarie. Al contempo, noi garantiremo alla Cina ciò che è stato concordato, compresi gli studenti cinesi che frequentano i nostri college e università (cosa che mi è sempre piaciuta!)".

