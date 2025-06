Davide Scabin | Quando mi tolsero la Stella fu una sportellata in faccia la cucina italiana è ferma

La parabola di Davide Scabin è una narrazione di passione, sfide e rinascite nel mondo culinario. Quando gli tolsero la Stella Michelin, fu come una sportellata in faccia, ma lui non si arrese. La sua storia, tra successi e delusioni, rivela la forza di un talento che ha saputo reinventarsi. Scabin si è raccontato al Corriere della Sera, offrendo un’intima testimonianza di sogni, resilienza e amore per la cucina italiana, che continua a vivere tra le sue creazioni e aspirazioni.

La compagna, la storia del ristorante Combal.zero, la delusione quando gli tolsero la Stella Michelin, i sogni di ragazzo: Davide Scabin si è raccontato al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il cuoco Davide Scabin è un’ex rockstar: «Oggi non bevo più e faccio il digiuno intermittente» - Davide Scabin, icona della cucina piemontese e chef stellato, ha tracciato un percorso straordinario nel panorama gastronomico italiano.

Davide Scabin: Quando mi tolsero la Stella fu una sportellata in faccia, la cucina italiana è ferma

