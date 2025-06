Davide Livermore | Rileggo l'Horcynus Orca capolavoro linguistico Teatro? Più spazio al merito che alla Politica

Davide Livermore, regista di fama internazionale, ci svela il suo straordinario lavoro di adattamento di Horcynus Orca, il monumentale capolavoro di Stefano D'Arrigo. Un’opera che sfida i confini del linguaggio e della narrativa, ora portata in scena con passione e maestria. Alla luce di questa rilettura, è il momento di mettere al centro il merito artistico piuttosto che le logiche politiche. Continua a leggere

Davide Livermore, uno dei registi teatrali italiani piĂą apprezzati al mondo, ha raccontato a Fanpage come ha adattato Horcynus Orca, il capolavoro di Stefano D'Arrigo, che sarĂ messo in scena in anteprima al Taobuk di Taormina il 22 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it