David Pacini | il liscio romagnolo tra tradizione energia e innovazione

david pacini, il talento che unisce tradizione e innovazione nel cuore del liscio romagnolo, è tra i protagonisti della nuova scena delle balere italiane. Fisarmonicista, cantante e fondatore della David Pacini Band, racconta il suo viaggio musicale, tra radici profonde e sperimentazioni moderne. Ospite di La Balera, con passione e energia, svela come preservare l’eredità musicale mentre si abbraccia il futuro. La sua storia dimostra che il vero successo nasce dall’amore per la musica e la voglia di innovare.

Tra i protagonisti della nuova scena del liscio romagnolo e delle balere italiane c’è David Pacini, fisarmonicista, cantante e fondatore della David Pacini Band. Ospite del podcast La Balera, David racconta la sua storia musicale, l’evoluzione del pubblico e l’importanza di innovare senza dimenticare le radici del liscio. Un percorso musicale iniziato con la fisarmonica. David Pacini scopre la passione per la musica fin da piccolo, grazie ai genitori appassionati di ballo. A sei anni inizia a suonare la fisarmonica, per poi studiare anche la tromba al conservatorio. “Il canto nasce invece dal cuore, è la mia voce, la mia anima”, racconta David, che oggi unisce voce e strumenti per creare uno stile musicale personale e coinvolgente. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

In questa notizia si parla di: david - pacini - liscio - romagnolo

In arrivo la Settimana del liscio a Gatteo Mare. “Dirige” Moreno il Biondo; Ballare liscio in Riviera; Santa Balera, ecco tutti i dati di un grande successo in dieci tappe.

"Volevo smettere, poi il liscio ha vinto ancora" Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Per fortuna, visto che il liscio, questo fisarmonicista, trombettista, cantante, ce l’ha nel Dna: 49 anni, da 42 calca i palcoscenici ...