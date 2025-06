David Juventus sul tavolo del canadese c’è questa super proposta | ingaggio e bonus alla firma i dettagli dell’offerta bianconera

La Juventus si prepara a fare sul serio per Jonathan David: sul tavolo del canadese c’è una proposta irrinunciabile, che comprende ingaggio e bonus alla firma. Questa offerta ambiziosa potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante ex Lille, desideroso di lasciare la Francia e contribuire al sogno bianconero. Ma quali sono i dettagli di questa super proposta? Scopriamoli insieme.

David Juventus, sul tavolo dell’attaccante canadese ex Lille c’è questa super proposta: ingaggio e bonus alla firma, i dettagli dell’offerta bianconera. Il calciomercato Juventus non molla la presa per Jonathan David, attaccante che ha lasciato il Lille a parametro zero e si appresta a iniziare lontano dalla Francia un nuovo capitolo della sua carriera. I bianconeri come confermato questa mattina anche dal Corriere dello Sport la loro proposta l’hanno già avanzata: sul tavolo del canadese un contratto di cinque anni a circa 6 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di 15 milioni. Si attende la risposta del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, sul tavolo del canadese c’è questa super proposta: ingaggio e bonus alla firma, i dettagli dell’offerta bianconera

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

