David Grossman all' Accademia Tedesca legge i suoi testi in ebraico

Durante la suggestiva "Festa dell'Arte" all'Accademia Tedesca di Villa Massimo a Roma, il celebre scrittore israeliano David Grossman ha incantato il pubblico leggendo in ebraico brani dei suoi capolavori più amati. Un momento di grande emozione che ha portato alla luce la profondità e la poesia delle sue opere, confermando il suo ruolo di protagonista nella letteratura contemporanea. La sua presenza arricchisce ulteriormente il dialogo tra culture e lingue diverse, unendo cuore e parole in un’unica voce.

Roma, 12 giu. (askanews) - Durante la "Festa dell'Arte" all'Accademia Tedesca - Villa Massimo a Roma, il grande scrittore israeliano David Grossman, che qui è borsista "Distinguished fellow" 2024-2025, ha letto in ebraico alcuni estratti dei suoi libri - tra cui "A un cerbiatto somiglia il mio amore", "Applausi a scena vuota", "La vita gioca con me" e "Caduto fuori dal tempo", pubblicati da Mondadori nella traduzione in italiano di Alessandra Shomroni. Accanto a lui l'attore Ermanno de Biagi, che ha condotto una vivace lettura degli stessi testi in italiano. Durante la sua residenza a Villa Massimo (come vincitore del Premio Roma Villa Massimo 2024-2025), alternata a frequenti visite in Israele dove si trova la sua famiglia, lo scrittore pluripremiato del Man Booker International Prize 2017, ha lavorato al suo nuovo libro, sul quale vige massimo riserbo.