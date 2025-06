Date Everything – La nostra recensione

Scoprite con noi "Date Everything", l’esordio di Sassy Chap Games, in uscita il 17 giugno e pubblicato da Team 17. Un dating-sim fuori dagli schemi, dove tra flirt audaci e risate irriverenti, il protagonista, appena licenziato dall’IA, si reinventa in un’avventura sorprendente. Pronti a immergervi in un mondo di alleanze imprevedibili e divertimento senza freni? Non perdete questa eccitante nuova avventura: il giorno stesso verremo...

Date Everything è l’opera prima di Sassy Chap Games, edita da Team 17 e in uscita il 17 giugno. Si tratta di un dating-sim un po’.particolare! Parliamone insieme! Flirta con tutto.ma proprio tutto!. In Date Everything interpretiamo una persona che ha appena perso il lavoro perché sostituita dall’intelligenza artificiale. Ma non temete, ci ritroveremo presto con le mani in pasta in qualcosa di molto più grande di noi. Il giorno stesso verremo infatti contattati da un misterioso individuo che ci spedirà a casa i Dateviators: degli speciali occhiali da sole che ci permetteranno di rendere “vivi” gli oggetti della nostra casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Date Everything – La nostra recensione

