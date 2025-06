Darwin Nunez grossa novità sul Napoli | l’annuncio che può cambiare tutto

Scintille di mercato accendono l’entusiasmo dei tifosi del Napoli: Darwin Nunez, il centravanti in uscita dal Liverpool, potrebbe presto diventare un colpo clamoroso per gli azzurri. Le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano e Matteo Moretto rivelano una novità che potrebbe rivoluzionare le strategie di calciomercato, aprendo nuove prospettive per il futuro della squadra. La bomba è pronta a esplodere: il possibile arrivo di Nunez potrebbe cambiare tutto.

L’attaccante che lascerà il Liverpool è stato riaccostato agli azzurri: spunta una novità importantissima che può cambiare completamente il mercato Arrivano importantissime novità sul futuro di Darwin Nunez, uno dei nomi accostati nelle scorse settimane al Napoli. A dare maggiori informazioni sul destino del centravanti, che lascerà il Liverpool, sono stati Fabrizio Romano e Matteo Moretto in un consueto aggiornamento sul canale YouTube del noto giornalista. “Ci sono stati dei contatti e ci saranno altri contatti per quanto riguarda Darwin Nunez. Il Napoli ha avuto contatti concreti e ci sono state aperture da Nunez per restare in Europa, nonostante le ricche offerte dall’Arabia Saudita”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Darwin Nunez, grossa novità sul Napoli: l’annuncio che può cambiare tutto

In questa notizia si parla di: darwin - nunez - novità - napoli

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

#Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica) I contatti tra le parti sono frequenti. Il centravanti uruguaiano ha rifiutato l'Al Hilal perché vuole restare in Europa. Vai su X

Il Napoli si muove per ricercare il prossimo attaccante Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi contatti per Darwin Nunez del Liverpool Nella lista del d.s. Manna ci sono anche Hojlund e Lucca, mentre su Bonny del Parma si fa più forte il pr Vai su Facebook

Cds – ” Il Napoli torna su Nunez del Liverpool, l’uruguaiano vuole tornare protagonista “; Attacco azzurro: risalgono le quotazioni di Darwin Nunez; Romano: “Ecco come stanno le cose al momento per Darwin Nunez al Napoli”.