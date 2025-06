Darfo 19enne accoltellato alla festa del paese | arrestati altri due giovani

Darfo Boario Terme si trova ancora sotto shock dopo la violenta lite avvenuta durante i festeggiamenti della festa dei Santi Faustino e Giovita, culminata con il ferimento di un giovane di 19 anni. La vicenda ha scosso la comunità , portando all’arresto di altri due giovani coinvolti nell’accaduto. La cronaca di questa triste vicenda continua a catturare l’attenzione, sollevando interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici.

Darfo Boario terme (Brescia) – Ancora due arresti per il ferimento, avvenuto a Darfo Boario Terme lo scorso 15 febbraio, di un ragazzo di 19 anni. I fatti sono accaduti in piazza Mercato, dove si stavano concludendo i festeggiamenti organizzati in occasione della celebrazione della festa dei Santi Faustino e Giovita, che prevede, oltre ai riti religiosi, l’allestimento di una fiera. Il 19enne, di casa in valle e di origini straniere, ha rischiato grosso, perché i suoi aggressori lo hanno accoltellato al torace, all’altezza del costato e sfiorandogli il polmone e a una gamba. Due giovani erano già finiti in manette un mese fa: hanno 20 e 26 anni e sono entrambi pregiudicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Darfo, 19enne accoltellato alla festa del paese: arrestati altri due giovani

Un drammatico episodio ha scosso Darfo, dove un 19enne nordafricano è stato accoltellato in piazza durante i festeggiamenti per San Faustino.

Per l'episodio erano già finiti in manette due uomini: il gruppo è accusato di avere aggredito un 19enne per futili motivi durante la festa dei patroni lo scorso 15 febbraio