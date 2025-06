Danzando in stile il nuovo spettacolo firmato La Maison della Danza con la direzione artistica del Maestro Roberto Scortecci

Preparati a lasciarti conquistare dall’eleganza e dalla passione di “Danzando in Stile”, il nuovo spettacolo di La Maison della Danza sotto la guida del Maestro Roberto Scortecci. Un evento imperdibile che trasporterà il pubblico nel cuore dell’arte coreografica, tra emozioni intense e movimenti raffinati. Non perdere questa occasione unica: ti aspettiamo al Teatro Petrarca di Arezzo per vivere un’esperienza indimenticabile, dove la danza diventa poesia in movimento.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sabato 14 giugno 2025, alle ore 20.30, il prestigioso Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà un evento da non perdere per tutti gli amanti della danza. D anzando in stile è il titolo del nuovo spettacolo firmato La Maison della Danza, con la direzione artistica del Maestro Roberto Scortecci. Dopo il successo delle prime due repliche, che hanno registrato il tutto esaurito al Teatro Filarmonica di Ambra e al Teatro Comunale di Bucine, lo spettacolo arriva finalmente ad Arezzo, portando in scena magia, eleganza e talento. L’Anno Accademico 20242025 è stato davvero speciale per il Maestro Scortecci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Danzando in stile, il nuovo spettacolo firmato La Maison della Danza, con la direzione artistica del Maestro Roberto Scortecci

In questa notizia si parla di: spettacolo - danza - danzando - stile

Danza: a Verbania lo spettacolo "Cappuccetto Rosso" - Sabato 17 maggio, dalle 17:30 alle 19:00, lo Spazio Sant'Anna di Verbania ospiterà lo spettacolo di danza "Cappuccetto Rosso - C'era una volta il lupo e la fanciulla".

Continua i il nostro conto alla rovescia, il percorso di avvicinamento alla data aretina di "Danzando in stile", il nuovo spettacolo firmato La Maison... Vai su Facebook

Danzando in stile, il nuovo spettacolo firmato La Maison della Danza, con la direzione artistica del Maestro Roberto Scortecci; Al teatro Petrarca arriva Danzando in stile; Al Petrarca arriva il nuovo viaggio in danza del Maestro Scortecci.

Al teatro Petrarca arriva "Danzando in stile" Lo riporta arezzonotizie.it: L’anno accademico 2024/2025 è stato davvero speciale per il maestro Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo.