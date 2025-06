Dany Basket Quarrata supera Lucca e conquista la promozione in serie cadetta

In un'emozionante sfida tra talento e determinazione, Dany Basket Quarrata ha scritto una nuova pagina di storia superando Lucca con il punteggio di 76-53, conquistando così la meritata promozione in serie cadetta. I protagonisti di questa impresa, sotto la guida esperta di coach Tonfoni, hanno dimostrato carattere e spirito di squadra, regalando ai propri tifosi un sogno che diventa realtà. La passione per il basket si conferma motore di successi e ambizioni.

Dany 76 Bcl 53 DANY CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Artioli 6, Nyuol, Balducci, Molteni 20, Calabrese 10, Diks 6, Regoli 14, Antonini 7, Babovic, Tiberti ne. All.: Tonfoni. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Brugioni ne, Drocker 16, Lippi 7, Dubois 4, Simonetti 2, Tempestini 3, Del Debbio 13, Vignali, Pierini 2, Candigliota ne, Trentin 4. All.: Olivieri. Arbitri: Marco Corso di Pisa e Giacomo Russo di Firenze. Note: parziali 20-12, 49-25, 63-48. QUARRATA - Svanisce al "Palamelo" il sogno promozione del Basketball Club Lucca. Dopo il brutto tonfo interno di domenica scorsa, la formazione allenata da Leonardo Olivieri crolla anche in gara due di finale play-off, cedendo il passo al Dany Basket Quarrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dany Basket Quarrata supera Lucca e conquista la promozione in serie cadetta

