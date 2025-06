Daniele ha detto sì | Profonda amarezza | Ha dato un messaggio di grande modernità

In un gesto di profonda umanità e coraggio, Daniele Pieroni, poeta e uomo di grande spiritualità, ha scelto di affrontare il suo ultimo viaggio attraverso il primo caso di suicidio assistito in Toscana. La sua storia, intrisa di sofferenza e speranza, ci invita a riflettere sulle sfide etiche e morali di una decisione così difficile. Di fronte alla...

Il primo caso di suicidio assistito in Toscana si è registrato a Chiusi. A scegliere di andarsene perché quella non era più una vita e la sofferenza era un assedio è Daniele Pieroni, 64 anni, di Chiusi, poeta, scrittore, giornalista. E soprattutto un uomo dotato di una grande spiritualità, come traspare dai suoi versi e dai suoi scritti in genere. Daniele si è spento nella sua abitazione, accanto al padre e ad alcuni amici. "Di fronte alla malattia grave e alla sofferenza – interviene da Gerusalemme, dove è in pellegrinaggio con gli altri vescovi toscani, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana – dobbiamo prima di tutto affrontare la questione con il massimo rispetto e con la nostra preghiera, ma certamente ci tengo a sottolineare il principio dell’inviolabilità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it