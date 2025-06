Damien Comolli e gli algoritmi nel calcio | come potrebbe cambiare la Juventus – Tribuna Juve | VIDEO di Paolo Rossi e Giovanni Armanini

Scopri come Damien Comolli e gli algoritmi stanno rivoluzionando il calcio e potrebbero trasformare il futuro della Juventus. Nel nuovo episodio di Tribuna Juve, Paolo Rossi e Giovanni Armanini analizzano le strategie innovative che potrebbero portare la squadra verso nuovi traguardi, grazie all’uso intelligente dei dati e dell’intelligenza artificiale. Preparatevi a un viaggio nel calcio del domani, dove tecnologia e passione si incontrano per scrivere nuove pagine di storia.

Damien Comolli e gli algoritmi nel calcio: ecco come può cambiare la Juventus – Tribuna Juve VIDEO di Paolo Rossi e Giovanni Armanini. Nel nuovo episodio di Tribuna Juve, il format settimanale di approfondimento sul canale YouTube di , abbiamo avuto il piacere di ospitare il giornalista e analista sportivo Giovanni Armanini. Al centro della conversazione, l’arrivo di Damien Comolli nella dirigenza bianconera e il ruolo crescente degli algoritmi e dei dati nel calcio moderno. Per Armanini, la nomina di Comolli rappresenta un cambio di passo culturale per la Juventus: “Finalmente si guarda fuori dal classico circuito dei direttori sportivi italiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com