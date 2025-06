Dalle firme molecolari alle nuove terapie contro i tumori al seno un convegno con relatori internazionali

Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime frontiere della ricerca e condividere innovazioni che promettono di rivoluzionare il trattamento del tumore al seno. Con relatori provenienti da tutto il mondo, il convegno “Breast Cancer Conference” si propone di mettere in luce le firme molecolari, le terapie target e le tecnologie genomiche più avanzate, offrendo una panoramica completa sulle nuove strategie terapeutiche. Un appuntamento da non perdere per professionisti e appassionati del settore.

Le firme molecolari, le terapie target e le tecnologie genomiche più avanzate per affrontare il carcinoma mammario saranno al centro del convegno internazionale "Breast Cancer Conference: from molecular signatures to clinical oncology", in programma il 19 e 20 giugno 2025 a Rimini.

