Dalla Turchia - Inter su Calhanoglu c'è anche il Galatasaray | l'offerta è pronta

Dalla Turchia, in particolare dal Galatasaray, arriva l'offerta lampo per Hakan Calhanoglu, uno dei pilastri dell’Inter. La trattativa infiamma il mercato e tiene tutti con il fiato sospeso, mentre il centrocampista turco si prepara a una possibile svolta nella sua carriera. Le decisioni sono ormai imminenti: sarà Calhanoglu pronto a cambiare maglia o rimarrà fedele ai nerazzurri? Resta da scoprire come evolverà questa intrigante vicenda.

Hakan Calhanoglu è uno dei nomi al centro delle discussioni in casa Inter in vista di una stagione che, dopo il grande ribaltone in panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - turchia - galatasaray

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Dalla Turchia - #Galatasaray, prima offerta all'#Inter per #Calhanoglu: le cifre e la richiesta. E il turco apre Vai su X

Il Galatasaray vuole Calhanoglu, proposta ufficiale recapitata all’Inter da 30 mln cash pagabili in 3 anni, i nerazzurri partono da una valutazione di 40 mln. - EkolTv, Turchia Vai su Facebook

Dalla Turchia - Galatasaray, prima offerta all'Inter per Calhanoglu: le cifre e la richiesta. E il...; In Turchia – Galatasaray, offerta ufficiale per Calhanoglu: ecco quanto chiede l’Inter; Dalla Turchia - Inter, su Calhanoglu c'è anche il Galatasaray: l'offerta è pronta.

Calhanoglu-Galatasaray, sogno mai nascosto. Inter, ripensa a queste parole! Si legge su inter-news.it: Il Galatasaray bussa alla porta di Hakan Calhanoglu, che non ha mai nascosto il sogno di volerci approdare.