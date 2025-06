Dalla tecnica di Cacciamani all' implacabilità di Conte | che qualità nel Torino U18

Dal metodo strategico di Cacciamani all’implacabilità di Conte, il Torino U18 si distingue per qualità e talento. Alessio brilla come stella dei granata, mentre Gioele, sotto porta, è una sentenza. La squadra può contare sulla solidità di Olinga, sul muro Pellini e sulla fantasia di Kirilov, creando un mix vincente che promette grandi traguardi. Un équipe che non smette mai di sorprendere e crescere, pronta a sfidare ogni avversario.

Alessio è la stella dei granata, Gioele sotto porta è una sentenza in una squadra che può contare sulla quantità di Olinga, sul muro Pellini e sulla fantasia di Kirilov. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla tecnica di Cacciamani all'implacabilità di Conte: che qualità nel Torino U18

In questa notizia si parla di: tecnica - cacciamani - implacabilità - conte

Dalla tecnica di Cacciamani all'implacabilità di Conte: che qualità nel Torino U18.