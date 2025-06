Dalla resistenza del popolo palestinese ai cinquant’anni della Pimpa Il mondo in un cortile porta il cinema nei quartieri di Terni | i film e le date della quindicesima edizione

Preparati a vivere un’estate di emozioni e riflessioni con la quindicesima edizione de “Il mondo in un cortile”, la rassegna cinematografica che porta il cinema direttamente nei quartieri di Terni. Dal 13 giugno al 2 luglio, tra storie di resistenza e scoperte culturali, il grande schermo si apre al cuore della comunità. Non perdere gli appuntamenti: il viaggio nel cinema e nella vita continua!

Dal 13 giugno al 2 luglio la rassegna cinematografica "Il mondo in un cortile", curata dall'associazione Il Pettirosso torna a girare i quartieri di Terni. Primo appuntamento venerdì 13 giugno presso il circolo Arci "Buco Bar", cortile dell'ex-circoscrizione Cervino con No other land.

