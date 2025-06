dalla nato agli usa peronaci nuovo ambasciatore a washington

Dalla NATO agli Stati Uniti, il percorso di Marco Peronaci rappresenta un esempio di dedizione e competenza diplomatica. Con una carriera che lo ha visto protagonista nel settore della sicurezza internazionale, ora si prepara a rivestire il ruolo di ambasciatore italiano a Washington, una posizione strategica per rafforzare i legami transatlantici. In questo difficile contesto, la NATO “si conferma oggi ancora di...

È Marco Peronaci il prossimo ambasciatore italiano negli Stati Uniti. La nomina è stata approvata dal Consiglio dei ministri odierno, su proposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nato a Pavia nel 1965, era da dicembre 2022 ambasciatore alla Nato. A prendere il suo posto sarà Alessandro Azzoni, attualmente vice direttore generale per gli Affari politici e di sicurezza. “In questo difficile contesto”, la Nato “si conferma oggi ancora di più come uno dei due pilastri della politica estera italiana, insieme all’Unione europea”, ha sottolineato il diplomatico la scorsa settimana in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno a Bruxelles assieme agli altri capi missione (in Belgio e presso l’Unione europea). 🔗 Leggi su Formiche.net