dalla nato agli usa peronaci nuovo ambasciatore a washington

È Marco Peronaci il prossimo ambasciatore italiano negli Stati Uniti. La nomina è stata approvata dal Consiglio dei ministri odierno, su proposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nato a Pavia nel 1965, era da dicembre 2022 ambasciatore alla Nato. “In questo difficile contesto”, la Nato “si conferma oggi ancora di più come uno dei due pilastri della politica estera italiana, insieme all’Unione europea”, ha sottolineato il diplomatico la scorsa settimana in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno a Bruxelles assieme agli altri capi missione (in Belgio e presso l’Unione europea). Nel suo intervento, Peronaci ha anche ricordato il cruciale appuntamento del summit della Nato a L’Aja la prossima settimana e ribadito “l’incrollabile” sostegno di Roma all’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net