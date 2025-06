Dalla guida della Cisl al governo Meloni | Luigi Sbarra è il nuovo sottosegretario al Sud

L’arrivo di Luigi Sbarra, ex segretario generale della Cisl, come nuovo sottosegretario al Sud rappresenta un cambiamento strategico nella squadra di governo di Giorgia Meloni. Con una lunga esperienza nel mondo del lavoro e delle questioni sociali, Sbarra si appresta a portare nuove energie e competenze in un settore cruciale per lo sviluppo del Paese. Questa nomina apre nuove prospettive per la crescita e l’inclusione nel Meridione, segnando un passo importante nell’azione politica del governo.

L'ex segretario generale della Cisl Luigi Sbarra sarà il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. La delega era stata mantenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni quando Raffaele Fitto aveva lasciato il governo per andare a ricoprire il ruolo di vicepresidente.

