Dalla confisca alla rinascita l' ex hotel sottratto alla criminalità diventerà uno spazio collettivo e inclusivo

Dalla confisca alla rinascita, l’ex hotel sottratto alla criminalità si trasforma in un vibrante spazio collettivo e inclusivo. Il Comune di Riccione ha ufficialmente aderito al progetto “Community Hotel”, promosso da Libera Emilia-Romagna Aps, che mira a riconvertire questo bene confiscato in un punto di incontro e crescita per tutta la comunità. Un esempio concreto di come il riuso sociale possa aprire nuove strade di speranza e partecipazione.

Il Comune di Riccione ha formalizzato la propria adesione al progetto "Community Hotel: da bene confiscato a bene comune", promosso dall'associazione Libera Emilia-Romagna Aps. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avviare un percorso partecipativo condiviso per il riuso sociale dell'ex Hotel.

