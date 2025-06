dalla botte alla maria al mare amarcord di un locale storico

Dalla storica "Botte" di Viale Trieste, simbolo di un Pesaro che sa di tradizione, al rinnovato "Da Maria al Pergolato al mare", il locale è un perfetto esempio di come il passato plasmi il presente. Tra maccheroncino e tagliatella, si cela un patrimonio culinario e culturale che attraversa generazioni. Questa evoluzione ci invita a riflettere su quanto le radici siano fondamentali per costruire il futuro, ricordando sempre da dove siamo partiti.

Che differenza passa tra un maccheroncino della "Botte" e una tagliatella "Dalla Maria"? Tanta quanta è lunga la storia di un ristorante, in via Trieste, dove sono passate generazioni di pesaresi (e non solo) e che sarà bene ricordare per capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. "La Botte" di viale Trieste, ora "Da Maria al Pergolato al mare", inizia la sua attività con Adriano Verri come locale prettamente estivo. Nel lontano 1974 il ristorante viene ceduto a Pino Cancellieri e Marino Lari che con le mogli Anna Maria, Ester Cancellieri e la mitica Mamma Maria Guerra diventa negli anni il ritrovo di tanti buongustai pesaresi che ancora oggi si ricordano le tante specialità gustate fino a notte inoltrata con i famosissimi maccheroncini alla Botte (panna, pomodoro, peperoncino e prezzemolo) e i würstel con patate, solo per citare alcuni dei piatti che hanno segnato un epoca per adolescenti, famiglie e gruppi di amici a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it