Dal sogno della cattedra all’incubo del precariato | Ho visto il mio docente di tesi ancora supplente a 50 anni la testimonianza che racconta il paradosso di una scuola che spreca i suoi talenti

Dal sogno di una cattedra stabile all’incubo del precariato, la storia di Beatrice svela il dramma di una scuola che ignora i suoi talenti. Quattro mesi senza stipendio, un futuro incerto e la consapevolezza di aver inseguito un sogno ormai sfumato. La sua testimonianza è un richiamo a riflettere su un sistema che impoverisce chi dovrebbe formare il nostro domani. La domanda è: quanto ancora dobbiamo tollerare questa ingiustizia?

Quattro mesi senza stipendio, un futuro appeso a un filo e la consapevolezza amara di aver scelto la strada sbagliata. Beatrice, docente precaria, non immaginava che la sua passione per l'insegnamento si sarebbe trasformata in una corsa a ostacoli fatta di bonifici fantasma e contratti a termine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

«Sembrava il mestiere meno faticoso». Così Paola Barale, ospite nel podcast di Giulia Salemi, ha raccontato senza troppi filtri quale fosse il suo sogno da ragazza: diventare insegnante di educazione fisica. Una frase che, detta con leggerezza, non è passata

