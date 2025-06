Dal primo successo del Real al Mondiale per Club | la storia dei tornei intercontinentali

Dalla prima gloria del Real Madrid al prestigioso trionfo mondiale per club, la storia dei tornei intercontinentali è un affascinante viaggio tra emozioni e sfide epiche. Originariamente una doppia sfida tra campioni d’Europa e Sud America, si è evoluta nel tempo, attraversando trasferte a Tokyo e poi consolidandosi con la Coppa del Mondo per club. Un percorso che riflette l’evoluzione del calcio globale e l’unione delle migliori squadre dei continenti.

Originariamente consisteva in una doppia sfida tra i vincitori della Coppa dei Campioni e quelli della Libertadores. Poi è stato il turno delle trasferte a Tokyo e della Coppa del Mondo per club, fino all'attuale coesistenza tra Intercontinentale e Mondiale per Club: passo dopo passo, ecco la storia delle sfide tra le migliori squadre dei vari continenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal primo successo del Real al Mondiale per Club: la storia dei tornei intercontinentali

