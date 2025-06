Dal divieto al cellulare alla filiera 4+2 dalla formazione dei docenti all’agenda Nord | le misure contro la dispersione Ad illustrarle il Sottosegretario Frassinetti

Durante l’incontro Italia 2035 a Roma, il sottosegretario Frassinetti ha condiviso strategie chiave per ridurre la dispersione scolastica e favorire l’integrazione tra istruzione e mercato del lavoro. Dalla proposta di vietare l’uso del cellulare in classe alla riforma della filiera 4+2, passando per investimenti nella formazione dei docenti e l’Agenda Nord, sono molte le misure messe in campo. Un passo importante verso un sistema educativo più efficace e inclusivo.

Da filiera e Agenda Sud i possibili antidoti a Neet e dispersione Da ilsole24ore.com: e in particolare dal titolare del Mim, Giuseppe Valditara, per iniziare a recuperare terreno, a cominciare da competenze, divari e contrasto alla dispersione tra i banchi.