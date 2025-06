Dal borgo alla costa cinquanta eventi estivi

Dal borgo alla costa, un’estate all’insegna della cultura e del divertimento sta per prendere vita a Potenza Picena. Con oltre 50 eventi che spaziano tra spettacoli, festival e tradizioni, questa stagione promette momenti indimenticabili per tutti i gusti. Dai concerti all’alba alle celebrazioni in riva al mare, il comune si prepara a vivere un’estate vibrante e coinvolgente. Si inizierà...

Un’estate ricca di iniziative quella che si prepara a offrire il Comune di Potenza Picena, con oltre 50 appuntamenti tra il borgo antico e il litorale. Tante le attività confermate come Musicalmente, Danzamare Folk festival, Convivio, i tradizionali concerti all’alba e al tramonto, oltre alla festa di Sant’Anna a Porto Potenza, per poi concludere in bellezza a settembre con la 63esima edizione del Grappolo d’Oro nel centro storico. Si inizierà ufficialmente già da domenica con "La Potenza del Passato", un pomeriggio di iniziative al Belvedere del Pincio, organizzate in collaborazione con Archeolab, per celebrare le Giornate europee dell’Archeologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal borgo alla costa, cinquanta eventi estivi

