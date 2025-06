Dal bando regionale per la rigenerazione urbana 850mila euro nascerà un' area verde per le famiglie

dal bando regionale per la rigenerazione urbana 850mila euro nascer224 un'area verde per le famiglie. Soddisfazione per il Comune di Mercato Saraceno, che si è aggiudicato un importante finanziamento regionale nell’ambito del Bando rigenerazione urbana 2024, classificandosi sesto su 49 progetti ammessi, a fronte di oltre 160 candidature pervenute. "È un risultato che ci riempie d’orgoglio – segna un passo importante verso un futuro più sostenibile e vivibile per tutta la comunità ."

Soddisfazione per il Comune di Mercato Saraceno, che si è aggiudicato un importante finanziamento regionale nell’ambito del Bando rigenerazione urbana 2024, classificandosi sesto su 49 progetti ammessi, a fronte di oltre 160 candidature pervenute. "È un risultato che ci riempie d’orgoglio –. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dal bando regionale per la rigenerazione urbana 850mila euro, nascerà un'area verde per le famiglie

In questa notizia si parla di: bando - regionale - rigenerazione - urbana

Turismo esperenziale, quasi 2milioni di euro per il bando regionale aperto oggi e rivolto a comuni e territori - La Regione Marche lancia il bando "Turismo esperienziale eventi e promozione 2025", con un finanziamento di oltre 1,86 milioni di euro, per sostenere progetti innovativi nei comuni e territori.

Rigenerazione urbana, il sindaco di Cassina Balconi illustra i progetti in Regione Nel corso dell’incontro ha illustrato i risultati dei progetti finanziati grazie al bando regionale, vinto con un contributo di 500.000 euro Vai su Facebook

Il progetto di riqualificazione dell’ex colonia Enel finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Bando Rigenerazione Urbana 2024” Vai su X

Dal bando regionale per la rigenerazione urbana 850mila euro, nascerà un'area verde per le famiglie; Cavezzo ammessa al bando Rigenerazione Urbana, al via la Casa dei Giovani e della Musica; Nuova vita all’Ex Macello di Monticelli e all’Ex teatro operaio di Sarmato: i vincitori del bando rigenerazione urbana.

La Regione sostiene 28 progetti di rigenerazione urbana in tutta l’Emilia-Romagna con 26,3 milioni di euro: 2 progetti finanziati nel ravennate Lo riporta ravennanotizie.it: Recuperare edifici e spazi pubblici in disuso, rafforzare i legami di comunità, migliorare l’accessibilità urbana e la mobilità e promuovere nuove ...