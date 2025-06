Dal 17 al 20 giugno torna a Fortezza da Basso a Firenze Pitti Uomo L' appuntamento più atteso del menswear tra tendenze e designer emergenti

Dal 17 al 20 giugno 2025, Firenze si trasforma nel cuore pulsante del menswear con l’edizione numero 108 di Pitti Uomo. L’appuntamento più atteso dell’estate, tra tendenze innovative e designer emergenti, riunisce moda e creatività in un palcoscenico unico. Mentre la Fashion Week milanese si avvicina, Firenze celebra secoli di stile e rinasce il Museo della Moda, pronto a incantare appassionati e professionisti del settore. Un evento imperdibile che anticipa il futuro della moda maschile.

L a moda non va in vacanza. O meglio, si sposta per qualche giorno in Toscana. In attesa della Fashion Week milanese dedicata alle collezioni uomo, infatti, è tempo di Pitti Uomo giugno 2025. A Palazzo Pitti rinasce il Museo della Moda: Firenze celebra secoli di stile X Si riaccendono, dunque, i riflettori sull’ appuntamento più importante e celebrato del menswear. Dal 17 al 20 giugno 2025, l’edizione numero 108 di Pitti Uomo andrà in scena come di consueto nella cornice della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze. Quattro giorni votati alle tendenze di domani, in particolare quelle della Primavera-Estate 2026, raccontate da oltre 730 marchi, per il 43% esteri. 🔗 Leggi su Iodonna.it