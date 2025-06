Dakota Johnson su Madame Web | ecco l’aspetto positivo di aver vinto un Razzie Award

Dakota Johnson, protagonista di Madame Web, ha affrontato con filosofia le sei nominations ai Razzie Award, vincendo tre premi tra cui Peggior Film e Peggior Attrice. Questa esperienza, pur essendo una sfida, le ha regalato l’opportunità di riflettere sulla propria interpretazione e di trovare aspetti positivi anche nelle situazioni più impreviste. Ecco perché, a volte, anche le critiche più dure possono diventare un trampolino di lancio.

Madame Web (la nostra recensione )  della Sony Pictures è stato candidato a sei Razzie Award quest’anno, ottenendo tre “vittorie” per Peggior Film, Peggior Sceneggiatura e Peggior Attrice, con la star Dakota Johnson menzionata per la sua. interpretazione non uniforme. La star di Material Love ha preso con filosofia questo dubbio onore e ora ha rivelato che la sua vittoria ai Razzie ha portato con sé qualcosa di positivo: è stata contattata da uno dei suoi idoli dello schermo, dal quale ha ricevuto le congratulazioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

